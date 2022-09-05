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- Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 05.09.2022 - 12:03
Gürcistan'da devam eden 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol takımımız dün ev sahibi Gürcistan ile olaylı bir maç oynadı.
Normal süresi 68-68 biten maç uzatmalara gitti.Oynanan ilk uzatmada maç 75-75 biterek ikinci uzatmaya gitti.12 Dev adam iki uzatmanın oynandığı maçta Gürcistan'a 88-83 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Maçın önüne geçen olay ise Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın Gürcistan takımında bulunan Duda Sanadze ile yaşadığı gerginlik oldu.İki oyuncuda maçın son periyodunda diskalifiye edildi.
A Milli takımımız gruptaki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.Bu zorlu maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.İşte maçın detayları..
Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak?
Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında oynanacak olan Türkiye - Belçika karşılaşması 6 Eylül saat 14.30'da oynanacak.Bu kritik maç NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.