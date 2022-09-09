Petrol
90.57
1.59%
Euro
18.4127
1.01%
Dolar
18.2398
0.09%
Altın
1.013
1.17%
Borsa
3523
2.48%
Bitcoin
383.555
8.33%
BTXN Coin
5.19
2.56%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Erkek Basketbol takımımızın Fransa'ya karşı oynayacağı EuroBasket son 16 turu maçının detayları belli oldu.
    • 09.09.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 12 Dev Adam A grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı başardı. A Milli Erkek Basketbol takımımız son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşacak.

    12 Dev Adam mücadeleyi kazanması halinde çeyrek finale çıkacak.Milli takımımız Fransa'yı elemesi halinde çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi eşleşecek.

    Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak.? İşte kritik maçın detayları..

    Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Türkiye - Fransa maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçı 10 Eylül (yarın) Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.

    Arena Berlin'de oynanacak Türkiye - Fransa maçı NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Toyota Yaris Cross eylül ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Toyota Yaris Cross eylül ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Tarkan, İzmir konserinin provasını yaptı
    Magazin

    Tarkan, İzmir konserinin provasını yaptı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir