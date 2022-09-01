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    Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası A grubu ilk maçında Karadağ ile karşılaşacak.İşte kritik maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
    • 01.09.2022 - 16:28
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    Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile mücadele edecek.

    41’incisi düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın A Grubu’ndaki diğer rakipleri İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan oldu.

    Karadağ maçın başlamasına saatler kala basketbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Karadağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı..

    Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak?

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak olan Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül (bugün) saat 17.15'te başlayacak.Zorlu mücadele NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.


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