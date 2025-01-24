Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanına Şanlıurfa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor'un çeyrek final bileti aldığı organizasyonda, yarı final ve final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

DÖRTLÜ FİNAL ŞANLIURFA'DA

11-12 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Şanlıurfa'da bir araya gelecek.

KURA ÇEKİMİ 27 OCAK'TA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Kupası 2025'in çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 27 Ocak Pazartesi günü, saat 11.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.