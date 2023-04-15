USK Prag'ı mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne, Türk bayrağı açma izni verilmedi

Çekya'nın başkenti Prag'da FIBA Kadınlar EuroLeague Final-Four organizasyonu düzenlendi.
Mersin ekibi rakibini mağlup etti
Organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmadan 78-58 galip ayrılarak 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Görevliler Türk bayrağına engel oldu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları, maçın ardından tribündeki taraftarının önünde sevinç yaşadı. Bu sırada görevliler, oyunculara Türk bayrağı uzatmaya çalışan taraftarlara engel olmaya çalıştı.
Oyuncular formalarındaki ay yıldızı öptü
Araya girerek bayrağı alan oyuncu Sinem Ataş, görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı. Bir görevlinin bayrağı Sinem'in elinden alması üzerine takım arkadaşları, formalarındaki ay yıldız logosunu öperek duruma tepki gösterdi.
"Sizlerle gurur duruyorum kızlar"
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yazılı açıklamasında şunları söyledi:
"Şanlı Türk bayrağımızı sahaya almadılar ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kahraman yıldızları, formalarındaki Türk bayrağıyla göğsümüzü kabarttı. Sizlerle gurur duruyorum kızlar."