Valerie Garnier: Apoletimizi korumak istiyoruz

AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunda yarı finalde mücadele edecek Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier, üst üste üçüncü kez şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen medya gününde açıklamalarda bulunan Garnier, Zaragoza'da gerçekleştirilecek organizasyonun sezonun en önemli dönemi olduğunun altını çizdi.

"SON ŞAMPİYON OLARAK GİDİYORUZ"

Bütün sene bu dönem için çalıştıklarını ve hedeflerinin şampiyonluk apoletini korumak olduğunu belirten Garnier, şu şekilde konuştu:

Son şampiyon olarak gidiyoruz ve bütün takımlar bize ayrı hazırlanıyor. Burada koç olarak bir şansım var, tam takım olarak gidiyoruz. 5 günümüz var ve tam kadro olarak hazırlanabileceğim. Unutulmasın ki final organizasyonunda her şey 0-0 başlıyor. Bütün takımlar oraya tek hedef için geliyor, hepimiz aynı noktadan başlıyoruz.

"BÜTÜN OYUNCULARIMI BURADA KULLANDIM"

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynadıkları yarı final serisine değinen Garnier, şu açıklamada bulundu:

Beşiktaş serisinde yabancı oyuncularımı farklı şekilde kullandım. İlk maçta 4 yabancı oyuncumu kullandım, ikinci maçta diğer 4 yabancı oyuncumu kullandım. Bu da oyuncuları ritme sokmak için iyi bir şanstı. Fenerbahçe ailesinin büyüklüğüyle beraber dün erkek 16 yaş altı takımımızla bir antrenman maçı yapma şansımız oldu. Bütün oyuncularımı burada kullandım. Bizim hedefimiz bu doğrultuda bütün oyuncuları ritme sokabilmekti. Bu da hem Beşiktaş eşleşmesiyle hem de hazırlık maçıyla bizi daha iyi hazırlıyor.

"FORMAT DEĞİŞTİĞİ İÇİN YARIN GİDİYORUZ"

Organizasyon formatında yaşanan değişikliğe adapte olmaya çalıştıklarını dile getiren Valerie Garnier, şu ifadeleri kullandı:

Kayla McBride da takıma katıldı ve ilk hedefimiz onu takıma daha iyi entegre edebilmek. Format değiştiği için yarın gidiyoruz. Hem Famila Schio hem de Prag'a hazırlanıyoruz. Zaragoza havasına daha iyi adapte olabilmek için yarın gidiyoruz ki çarşamba günü iki rakibimizi de izlemek istiyoruz.

"BURALARDA DAHA TECRÜBELİYİZ"

Rakip anlamında herhangi bir tercihlerinin olmadığını vurgulayan Garnier, şöyle devam etti:

Farklı bir format olacak. Valencia'nın 2 gün önce çok önemli bir oyuncusu sakatlandı. Dolayısıyla öngöremediğiniz şeyler olabiliyor. Biz sezon içinde Valencia'yla da ÇBK Mersin'le de oynadık. Hepsini az çok tanıyoruz. Bizim önceliğimiz yarı final maçı. Finale gitmek için önce yarı finali geçmemiz gerekiyor. Şunu da eklemem lazım, Avrupa Ligi Dörtlü Finali, kadın basketbolunun Avrupa'daki en önemli organizasyonu. Spot ışıkları sizin üzerinizde oluyor. Çok zor ortamlarda oluyorsunuz. Biliyoruz ki, organizasyonun İspanya'da olmasından dolayı tribünler Valencia'ya biraz daha yakın olacak. Ama Fenerbahçe olarak böyle zor ortamlarda çok bulunduk. Buralarda daha tecrübeliyiz.

"APOLETİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'deki ikinci dönemini yaşadığını ve sarı-lacivertli camianın kendisi için aile anlamını taşıdığını belirten Garnier, şunları dedi:

Bu durum oyuncular için de geçerli. Görev bilincimiz dahilinde gerekeni bu forma altında yapmak ve üçüncü kez bu kupayı kazanıp apoletimizi korumak istiyoruz.

"MUHTEŞEM BİR HATIRAYDI"

Fenerbahçe taraftarının dünyanın her yerinde olduğunu anlatan Valerie Garnier, Mersin'de oynadıkları Avrupa Ligi finalini hatırlatarak şu şekilde konuştu:

Mersin'de 7-8 bin Fenerbahçe taraftarının önünde oynamıştık. Muhteşem bir hatıraydı. Umuyorum ki bizi Zaragoza'da ve televizyon karşısında destekleyecekler. Zaten her yerde olduklarını biliyoruz.

"ÇOK CİDDİ RAKİPLERİMİZ VAR"

Fenerbahçe'ye gelen herkesin hedefinin başarı kazanmak olduğunun da altını çizen Garnier, şunları kaydetti: