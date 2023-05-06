Walter Tavares, art arda ikinci kez EuroLeague'de haftanın MVP'si oldu Basketbol THY Avrupa Ligi dördüncü maçında Partizan'ı 85-78 yenen Real Madrid'de takımın yıldızı Walter Tavares, üst üste 2. kez haftanın MVP'si seçildi.

AA Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi play-off'larında 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 4. karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Tavares, art arda 2'nci, bu sezon 3'üncü, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu. 15 sayı ile oynadı 31 yaşındaki pivot, takımının 85-78 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdiği Partizan deplasmanında 15 sayı, 7 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.