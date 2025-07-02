Yannick Franke resmen Aliağa Petkimspor'da

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Hollandalı oyun kurucu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı.

"BİRLİKTE HEDEFE YOLCULUĞUMUZ İÇİN ARAMIZA KATILDI"

Aliağa Petkimspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: