Yok artık LeBron James! NBA tarihine geçti

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NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Denver Nuggets ile karşılaştı.

Rakibine 114-124 mağlup olan Lakers, bu sezonun 29. yenilgisini aldı.

Denver'da Nikola Jokic 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken konuk ekipte Michael Porter Jr. 25, Jamal Murray ise 24 sayıyla oynadı.

Lakers'ta LeBron James'in 26 sayılık performansı galibiyete yeterli olmazken Rui Hachimura 23, D'Angelo Russell ve Antony Davis 17 sayı kaydetti.

Lebron James bir ilke imza attı

Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, Denver Nuggets karşısında tarihe geçti.

James, maçın ikinci çeyreğinde kaydettiği basketle lig tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu. Maçı 26 sayıyla tamamlayan James, toplamda 40 bin 17 sayıya ulaştı.

Maçın ardından James şunları söyledi:

Kariyerimin bu noktasında benim için çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Kariyerim boyunca yaptığım şeylerin başında yer alıyor mu? Hayır. Ama bunun bir anlamı var mı? Kesinlikle. Bu ligde bir şeyler başarabilmek benim için bir hayaldi ve hayatım boyunca böyle başarılara imza atmak benim için bir şeyler ifade ediyor.