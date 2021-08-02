Yunan basketbolcu Giannis: NBA'in yüzü olmak umrumda değil

Giannis Antetokounmpo, NBA'in yüzü olmayı umursamadığını söyledi. Ünlü basketbolcu, "Çalışkan Giannis olmak istiyorum" dedi.

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, "NBA'in yüzü olmayı umursamadığını" söyledi.

"BAŞKA ÖNCELİKLERİM VAR"

İlk şampiyonluğundan yeni çıkmış olan Giannis, NBA'in "poster çocuğu" olarak tanınmaktan daha büyük öncelikleri olduğunu belirtti:

"NBA'nın yüzü olmak umurumda değil. KD (Kevin Durant) veya (James) Harden isterlerse olabilirler. Ben çocuklarım ve ailemle beraber olmak, şampiyonluk kazanmak ve oyunun tadını çıkarmak istiyorum. Çalışkan Giannis olmak istiyorum.

Playoffları ve baskıyı çok seviyorum. Finaller'deki baskıdan gerçekten zevk aldım ve sonucu da umursamıyordum. Peki sırada ne var? Artık kazanmak için ne yapmak gerektiğini biliyorum ve tekrar kazanmak istiyorum."

Antetokounmpo'nun popülaritesi artmaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunun ilk yarısı boyunca ligde en çok satan beşinci formaya sahipti. LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant ve Stephen Curry, sırayla ilk dört sıradaki oyunculardı.



