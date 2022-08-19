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    Yunanistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'na katılan A Milli takımımız 3. maçında Yunanistan ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..
    • 19.08.2022 - 11:31
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    Yunanistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Avrupa Basketbol Şampiyonasının başlamasına sayılı günler kala A Milli takımımız Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'na katıldı.Millilerimiz turnuvanın ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

    Gürcistan'ı 101-88 mağlup etmeyi başaran A Milli takımımız turnuvadaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.Millilerimiz Akropolis Turnuvası'nın ikinci maçında Polonya'ya 87-86 mağlup oldu.

    A Milli takımın turnuvadaki üçüncü rakibi  ev sahibi Yunanistan olacak.

    Yunanistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Yunanistan - Türkiye maçının ne zaman oynanacağı ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı gündeme geldi.İşte Yunanistan - Türkiye basketbol maçının detayları..

    Yunanistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman?

    Yunanistan - Türkiye basketbol hazırlık maçı bugün saat 21.00'de oynanacak.Karşılaşma NTV kanalından naklen yayınlanacak..


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