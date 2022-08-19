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Yunanistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'na katılan A Milli takımımız 3. maçında Yunanistan ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..
- 19.08.2022 - 11:31
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonasının başlamasına sayılı günler kala A Milli takımımız Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'na katıldı.Millilerimiz turnuvanın ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.
Gürcistan'ı 101-88 mağlup etmeyi başaran A Milli takımımız turnuvadaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.Millilerimiz Akropolis Turnuvası'nın ikinci maçında Polonya'ya 87-86 mağlup oldu.
A Milli takımın turnuvadaki üçüncü rakibi ev sahibi Yunanistan olacak.
Yunanistan - Türkiye maçının ne zaman oynanacağı ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı gündeme geldi.İşte Yunanistan - Türkiye basketbol maçının detayları..
Yunanistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman?
Yunanistan - Türkiye basketbol hazırlık maçı bugün saat 21.00'de oynanacak.Karşılaşma NTV kanalından naklen yayınlanacak..