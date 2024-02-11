İHA
TFF 3. Lig 2. Grup'un 19. haftasında Batman Petrolspor'un Elazığspor'u ağırladığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Elazığspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrılırken takım otobüsüne saldırmaya çalışan Batman Petrolspor taraftarları görüntülendi.
Yaşananlar kamerada
Maçtan önce, maç sırasında ve maç sonrasında, "Faşist Elazığ. Öleceksiniz" gibi tezahüratlarda bulunan Batman Petrolspor taraftarları kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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