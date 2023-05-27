Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon oldu Bundesliga'nın 34. haftasına lider giren Borussia Dortmund evinde Mainz'le 2-2 berabere kaldı. Köln'ü deplasmanda 2-1'le geçen Bayern Münih, üst üste 11. kez şampiyon olan taraf oldu.

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Bundesliga'da 34 haftalık normal sezon sona erdi, nefesleri kesen şampiyonluk yarışı tamamlandı.

Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, evinde Mainz 05'i konuk ederken takipçisi Bayern Münih, Köln deplasmanına gitti.

Borussia Dortmund, ilk yarıda büyük şok yaşadı. Henüz 15. dakikada Hanche-Olsen ile öne geçen Mainz, stadyumu şoka uğrattı.

Haller kritik penaltıyı kaçırdı

Dakika 19'da Sebastien Haller, korkunç penaltı vuruşuyla takımına bir çok daha yaşattı.

Dortmund taraftarının çilesi bununla da bitmedi. 24. dakikada Onisiwo'nun golü ilk yarının skorunu deplasman takımı aleyhine 2-0 olarak tayin etti.

Bayern ilk dakikalarda öne geçti

Bu sırada Bayern Münih, Köln karşısında 8. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle rahat bir ilk yarı geçirdi.

İkinci yarıda da yaşanan duygu değişimleri sona ermedi. Dortmund'a umut veren gol 69. dakikada Guerreiro'dan geldi.

Dortmund'un şampiyonluk umutları 8 dakika sürdü

Dakika 81'de Köln Ljubicic'ten gelen penaltı golüyle Dortmund'a umut verdi. Ancak 89. dakikada Musiala'dan gelen golle birlikte Bayern Münih şampiyonluk yarışında tekrar öne geçti.

Tarihi fırsat kaçtı

Taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşayan Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve tarihi fırsatı değerlendiremedi.

Üst üste 11. kez şampiyon oldular

Köln deplasmanında 89'da Musiala'nın attığı golle 3 puanı kapan Thomas Tuchel'li Bayern Münih, sezonu 71 puanla Dortmund'un averajla önünde lider tamamladı ve üst üste 11. kez şampiyon oldu.