Petrol
101
2.01%
Euro
18.2171
0.66%
Dolar
18.1854
0.11%
Altın
1.018
0.25%
Borsa
3157
0.35%
Bitcoin
372.397
1.66%
BTXN Coin
4.19
-0.71%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane, birayı tutmayı reddetti

    Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane, birayı tutmayı reddetti

    İslamiyet'e gösterdiği hassasiyet ve mütevazılığıyla gönülleri fetheden Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane, Alman kulübünün gelenekselleşen takım fotoğrafında eline bira almadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Sadio Mane, mütevazılığıyla dünyada en çok saygıyı hak eden futbolcuların arasında geliyor.

    Futbol camiasında diğer isimlerin aksine lüks hayat düşkünü olmayan Mane, ülkesi Senegal'e sürekli yardım yapıyor.

    Yoksul halkı için yaptıkları saymakla bitmiyor

    Memleketinde tüm vatandaşların hizmetinde olacak bir hastane inşa eden yıldız futbolcu, Liverpool'da kazandığı Carabao Cup zaferinin ardından takım arkadaşları sevinirken, eline seccadesini alarak namazını kılmaya gitti.

    "Din benim için çok önemli, bu nedenle alkole dokunmayacağım"

    Daha önce yaptığı açıklamalarda İslamiyet'in kendisi için çok önemli olduğu söyleyen Mane, “Din benim için çok önemli. Senegal'in yüzde 90'ı Müslüman'dır. Dinimin kurallarına uyuyorum. Günde 5 vakit namaz kılıyorum ve diğer kuralları da yaşamımda uyguluyorum. Bu nedenle alkole dokunmayacağım. İslam'ın kurallarına saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Bayern Münih in yıldızı Sadio Mane, birayı tutmayı reddetti #1

    Birayı eline almadı

    Mane, bu kez de Bayern Münih'in gelenekselleşen biralı takım fotoğrafı için takım arkadaşlarıyla birlikte kameranın karşısına geçti.

    İslamiyet'e verdiği önemle bilinen Mane, takım arkadaşlarının aksine birayı tutmadı.

    Mane'nin inancına saygılı bu davranışı büyük takdir topladı.

    Bayern Münih in yıldızı Sadio Mane, birayı tutmayı reddetti #2

    Sadio Mane yatakta kupayla poz verdi

    Bayern Münih in yıldızı Sadio Mane, birayı tutmayı reddetti #3

    Sadio Mane'nin seccadeli fotoğrafı gündemde

    Bayern Münih in yıldızı Sadio Mane, birayı tutmayı reddetti #4


    İlginizi Çekebilir

    Erdek Cennet'in 'Anadolu Parsı' unvanı için 8 zirvesi kaldı
    Yaşam

    Erdek Cennet'in 'Anadolu Parsı' unvanı için 8 zirvesi kaldı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Özge Özder 17 kilo verdi
    Magazin

    Özge Özder 17 kilo verdi

    Görüş Bildir