Beşiktaş tribünleri 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Tirana maçında takım yönetimini istifaya davet etti. Taraftarla 'yönetim istifa' sloganları attı.

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ensonhaber.com

Beşiktaş yaz transfer döneminin suskun takımları arasında yer alıyor.

geçen sezonki kadrosundan Redmond, N'Koudou, Welinton, Atiba, Dele Alli, Maxim ve Tayfur olmak üzere 8 oyuncuyla yollarını ayırmasına rağmen şu ana dek transferde sessiz kaldı.

Transfer görüşmelerinde bulunduğu Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta yönetime olan tepki büyüyor.

Yönetim istifaya çağrıldı

Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada başlattığı "İstifa" çağrısı sonrası geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın stadı önünde toplanarak 'yönetim istifa' sloganları atmıştı.

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3 transfer açıkladılar

Transfer dönemini Emrecan Bulut ile açan Beşiktaş, uzun süre sessizliğini korudu.

Siyah-beyazlılar sonrasında 2 dakika arayla Amartey ve Onana transferlerini açıkladı.

Bugün ise Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yı ağırladı.

Maç öncesi tepkiler sürdü

Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi.

Taraftarlar maç öncesi "yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Başlama düdüğünün ardından tezahüratlar durdu

Yönetime gösterilen tepki sonrası başlama düdüğü çaldı ve taraftarlar yoğun tezahüratlarla takıma destek verdi.

Ceyhun Kazancı ile yolar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, ayrıca Sportif Direktörlük görevini yürüten Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.