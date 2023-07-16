Beşiktaş taraftarı, yönetimi istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, transferde istenilen adımlar atılmadığı için stadın önünde yönetimi protesto etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi boyunca yalnızca 1 transfer yapıldı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Somaspor'dan Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı.

Taraftar isyan etti

Yalnızca 1 transferle yetinen Beşiktaş'a karşı ezeli rakipleri yıldız transferleri renklerine bağladı. Bu durum sonrasında ise siyah-beyazlı taraftarlar adeta isyan etti.

Yönetime eleştirilerde bulunan futbolseverler, dün gerçekleşen transfer çalımlarının ardından soluğu Dolmabahçe'de aldı.

Yönetim protesto edildi

Beşiktaş'ın son 24 saat içinde önce Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırması bardağı taşıran son damla oldu ve taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Eleştirilerini sosyal medyadan yapan taraftar bu kez stadyumun önünde toplanarak yönetimi protesto etti.