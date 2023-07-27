Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi ise ilk 11'i belli oldu.

ensonhaber.com Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak. İlk 11 belli oldu Beşiktaş'ın maça bir saat kala Tirana karşısında çıkacağı ilk 11 ise belli oldu. Beşiktaş ve Tiran'nın ilk 11'i şu şekilde: Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar Tirana: Selmani, Najdovski, Abazaj, Januzi, Hasani, Lushkja, Latifi, Doka, Pergjoni, Hila, Hoxhallari Yeni transferler listede Beşitaş'ta yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer alırken, Sakatlıkları bulunan Cenk ile Tayyip Talha ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalarda uzak kalacak.