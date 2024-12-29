Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşandı...

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçti.

KONGRE ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı.

Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Seçim sonucu açılan ilk 16 sandıkta Serdal Adalı başkan seçilmeyi büyük oranda garantiledi.

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

TOPLAM 16 SANDIK AÇILDI

Serdal Adalı: 5117

Hüseyin Yücel: 2157

Toplam Açılan Sandık: 16/25

KATILIM REKORU KIRILDI

Saat 17.00 itibarıyla başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin 158 kongre üyesi oy kullandı.

Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.

3 Aralık 2023’te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.

ADAYLAR EL ELE GENEL KURULU SELAMLADI

Genel kurulda oy sayma işlemlerine geçilirken, tribünlerde yer alan genel kurul üyeleri 'Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne' şeklinde tempo tuttu.

Genel kurul üyelerinin tezahüratlarının ardından iki başkan adayı salonun ortasında bir araya geldi.

İki başkan adayı el ele tribünlerin önüne gelirken, bu hareket salonda büyük alkış aldı.

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı



Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

ADAY OLDUĞU 4. SEÇİMDE İPİ GÖĞÜSLEDİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı.

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti.

Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN SEÇİM TARİHİ

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

SEBA EN UZUN SÜRE BAŞKANLIK YAPAN İSİM

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.

Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi.

Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.