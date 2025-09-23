BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail'i turnuvalardan men edin çağrısı

Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA’ya işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle İsrail’i tüm turnuvalardan men edilmesi önerisinde bulundu.

BM raportörleri, konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA'ya ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu"nun İsrail'in soykırım işlediği sonucuna varmasının, işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım işlendiğini teyit eden uluslararası kuruluşların sayısının artmasının son örneği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, spor kamuoyunun, her şeyin olağan akışında olduğu algısını reddetmesi gerektiği vurgulandı.

KARAR BEKLENİYOR

Şu anda 20 ülke men talebini desteklediği, FIFA ve UEFA’nın İsrail için ne karar vereceği ise henüz belli değil.

RUSYA MEN EDİLMİŞTİ

FIFA ve UEFA, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle hem Rusya Milli Takımı’nı hem de kulüplerini tüm turnuvalardan men etmişti.

FIFA VE UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının en az 61 bin 776'ya, yaralıların sayısının ise 154 bin 906'a yükselirken, İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 2 yıla yakın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı. Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, İsrailli sporcular uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşlarının, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımladı.

KONU İSRAİL OLUNCA SESSİZLİĞE GÖMÜLÜYORLAR

Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "Üç maymun"u oynadı.

Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan menedilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından hemen aksiyona geçerek bu ülkeyi turnuvalardan men eden UEFA'nın, İsrail'e yönelik herhangi bir adım atmaması ikiyüzlülük olarak yorumlandı.