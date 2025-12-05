Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.