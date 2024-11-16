Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi

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Tüm dünyanın sonucunu beklediği ve uzun süre gündemi meşgul eden boks maçı oynandı.

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü YouTuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.

AİLESİ İLE MAÇI İZLEDİ

Mücadeleyi ise Acun Ilıcalı, ailesi ile beraber yerinde izledi.

ABD' nin Teksas eyaletindeki Arlington'da yer alan AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadelede Acun Ilıcalı da yer alan ünlü isimlerdendi.