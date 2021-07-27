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    Busenaz Sürmeneli boksta tarih yazdı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:46
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    Busenaz Sürmeneli boksta tarih yazdı

    Tokyo Olimpiyatları'nda son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı 5-0 yenen milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, olimpiyat tarihimizdeki ilk kadınlar galibiyetimizi alarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli’nin rakibi, Ukraynalı Anna Lysenko oldu.

    Busenaz Sürmeneli boksta tarih yazdı #1

    ÇEYREK FİNALDE RAKİP UKRAYNALI

    Kokugikan Arena’da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska’ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.

    Busenaz’ın çeyrek final müsabakası, 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03’te başlayacak.

    Busenaz Sürmeneli boksta tarih yazdı #2

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