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Busenaz Sürmeneli boksta tarih yazdı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 12:13
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:46
Tokyo Olimpiyatları'nda son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı 5-0 yenen milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, olimpiyat tarihimizdeki ilk kadınlar galibiyetimizi alarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli’nin rakibi, Ukraynalı Anna Lysenko oldu.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP UKRAYNALI
Kokugikan Arena’da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska’ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.
Busenaz’ın çeyrek final müsabakası, 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03’te başlayacak.