Conor McGregor emekli oldu

İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, emekli olduğunu açıkladı.

McGregor, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Hey millet emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için hepinize teşekkürler! Ne yolculuk ama!" ifadelerini kullandı.

100 MİLYON STERLİN KAZANDI

McGregor 2016 yılında Nate Diaz'a kaybettikten bir ay sonra 'genç emekli olmaya karar verdiğini' açıklamıştı. İrlandalı dövüşçü bugüne kadar UFC dövüşlerinden 100 milyon sterlin gelir elde etti.