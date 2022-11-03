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    Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin

    Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin, o anları sosyal medyada paylaşınca viral oldu. Görüntüler kısa süre içerisinde 5 milyona yakın izlendi.
    • 03.11.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:38
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    Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin

    Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, özel ve anlamlı günlerin paylaşılması daha önemli hale gelmeye başladı.

    Özellikle düğün törenlerinde yaşanılan ilginç durumların paylaşılması adeta bir trend haline geldi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsünde de bu durumun farklı bir örneği yaşandı.

    Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin - İZLE

    Gelinden Kick Boks gösterisi

    Gelin adayının yaptığı Kick Boks gösterisi kısa süre içinde 5 milyona yakın izlendi.

    Söz konusu videoda tüm hünerlerini sergileyen gelin adayı, karşısına aldığı damada tekme vurmayı da ihmal etmedi.

    Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin #1

    Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin #2


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