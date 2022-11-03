Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin, o anları sosyal medyada paylaşınca viral oldu. Görüntüler kısa süre içerisinde 5 milyona yakın izlendi.

Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, özel ve anlamlı günlerin paylaşılması daha önemli hale gelmeye başladı.

Özellikle düğün törenlerinde yaşanılan ilginç durumların paylaşılması adeta bir trend haline geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsünde de bu durumun farklı bir örneği yaşandı.

Düğününde Kick Boks gösterisi yapan gelin - İZLE



Gelinden Kick Boks gösterisi

Gelin adayının yaptığı Kick Boks gösterisi kısa süre içinde 5 milyona yakın izlendi.

Söz konusu videoda tüm hünerlerini sergileyen gelin adayı, karşısına aldığı damada tekme vurmayı da ihmal etmedi.