Dünya kick boksunda gözde ülke Türkiye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, dünyada zirvede olduklarını ve uluslararası federasyonlardan çok sayıda kamp daveti aldıklarını söyledi.

Salim Kayıcı, milli takımların 2025 yılı boyunca katıldığı uluslararası organizasyonlarının yanı sıra federasyonun 2026 hedeflerini ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

"EN HIZLI ŞEKİLDE ÜLKEMİZE ADAPTE EDİYORUZ"

Türk kick boksunun dünyadaki konumuna dikkati çeken Kayıcı, çok sayıda uluslararası madalya elde ettiklerini dile getirerek, "Başarılarımız gün geçtikçe artmakta, kick boksta dünyanın zirvesindeyiz. Birçok ülkeden kamp teklifleri alıyoruz, sporcularını ülkemize gönderiyorlar. Biz de dostluk turnuvaları ve kamplarla bu iş birliklerini sürdürüyoruz. Antalya'da düzenlediğimiz antrenör ve hakem gelişim seminerine Dünya Kick Boks Federasyonu Başkanı ve dünya şampiyonu eğiticiler katıldı. Değişen kuralları en hızlı şekilde ülkemize adapte ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KICK BOKS LİGİ'Nİ BAŞLATTIK"

Salim Kayıcı, tüm kategorilerde uluslararası arenada 2025 yılında 1076 madalya aldıklarını belirtti.

Özellikle büyükler ve gençler kategorisinde önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Kayıcı, "Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 7 altın, 8 gümüş, 24 bronz, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ise 9 altın, 16 gümüş, 25 bronz madalya kazandık. Yıl boyunca katıldığımız farklı yaş gruplarındaki uluslararası turnuvalarda kazandığımız 229 altın, 273 gümüş ve 485 bronz madalya ile birlikte toplam 1076 madalyaya ulaştık. Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran federasyonlardan biriyiz. Gerek eğitim çalışmalarına gerekse altyapı çalışmalarına çok önem verdik. Ayrıca bu yıl yıldızlarda Kick Boks Ligi'ni başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'DA YAPILABİLİR"

Kayıcı, 2026 yılında dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra önemli organizasyonlarda yer alacaklarını söyledi.

Türkiye'nin de önemli organizasyonlar düzenleyeceğinin altını çizen Kayıcı, "Mayıs ayında her yıl olduğu gibi Dünya Kupası, Türkiye’de yapılacak. Dünya ve Avrupa federasyonlarının faaliyet programında yer alan organizasyonla ilgili çalışmalar başladı. Bu yıl Antalya’da düzenlenen turnuva, gelecek yıl salonların uygunluğuna göre İstanbul’da yapılabilir." dedi.

"MÜSABAKA FİKSTÜRÜMÜZÜ YAYINLAYACAĞIZ"

2026 yılının federasyon açısından ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Kayıcı, şunları kaydetti:

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda kick boks, ilk kez gösteri sporu olarak yer alacak ve milli takım organizasyona katılacak. Hazırlıklar bu doğrultuda sürdürülüyor. Taranto'daki oyunların ardından, bir sonraki yıl Kosova’da yapılacak genel kurulda kick boksun resmi branşlar arasına alınması hedefleniyor. Bu süreç kapsamında tanıtım çalışmalarına 2026 yılında başlanacak. Ayrıca milli takımların belirlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Mart ayında Diyarbakır'da minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye Şampiyonası, temmuz ayında ise Bolu'da bir diğer Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Bu organizasyonlar ve Dünya Kupası sonuçlarına göre A milli takımlar belirlenecek. Teknik ekipler çalışmalarını sürdürürken, müsabaka fikstürümüzü de yayınlayacağız.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kayıcı, sözlerini "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek tamamladı.