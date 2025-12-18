Galatasaray, Türkiye Kupası'na üç puanla başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile oynayacak.