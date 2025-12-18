Abone ol: Google News

Galatasaray, Türkiye Kupası'na üç puanla başladı

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına Başakşehir galibiyetiyle başladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 22:34
Galatasaray, Türkiye Kupası'na üç puanla başladı
  • Galatasaray Türkiye Kupası'na Başakşehir'i 1-0 yenerek başladı.
  • Son şampiyon Galatasaray yeni sezonda da iyi başlangıç yaptı.
  • Galatasaray'ın sıradaki rakipleri Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor.

Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile oynayacak.

Eshspor Haberleri