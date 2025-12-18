Galatasaray, Türkiye Kupası'na üç puanla başladı

- Galatasaray Türkiye Kupası'na Başakşehir'i 1-0 yenerek başladı.
- Son şampiyon Galatasaray yeni sezonda da iyi başlangıç yaptı.
- Galatasaray'ın sıradaki rakipleri Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor.
Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.
GALATASARAY'IN MAÇLARI
Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile oynayacak.