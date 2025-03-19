Dünya üçüncüsü olan Elif Güneri'den lobi sitemi

İHA

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden Karabüklü milli boksör Elif Güneri, Çinli Yilian Zhan'a yenildi ve dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Güneri yarı final maçında lobiye kurban gittiğini söyledi.

Kariyerinde daha önce dört dünya üçüncülüğü, bir dünya ikinciliği, üç Avrupa şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği ve onlarca Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri bulunan Elif Güneri, başarılarına bir bronz madalya daha ekledi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılama törenine; Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Baykan Arslan, şube müdürleri, kurum personeli ve sporcular katıldı.

"BENİM İÇİN ÖZEL VE DEĞERLİ BİR ŞAMPİYONAYDI"

Milli boksör Elif Güneri, verdiği aranın ardından yeniden ringe çıkmanın çok büyük özgüven gerektirdiği ifade ederek şunları dedi:

Bu şampiyona benim için çok özel ve değerli bir şampiyonaydı. Bir ara vermiştim ve aradan sonra tekrar bu şekilde ringe çıkmak gerçekten çok büyük bir özgüven istiyordu. Federasyon başkanımız Suat Hekimoğlu bize gerçekten başarılı olduğumuzu, başarabileceğimizi inandırdı.

"KURAM GERÇEKTEN ÇOK ZORDU"

Elif Güneri, yarı final maçında lobi kurbanı olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Kuram gerçekten çok zordu. İlk turda İrlandalı yendim. Yani çok güçlü bir kadındı. 2. turda, çeyrek final maçımda 1 numaralı seri başı ile oynadım. Azerbaycanlı arkadaşım. Onunla zaten yıllardır kamplarda beraberiz. Yani onu biliyordum ama sonuçta 1 numaralı seri başı ve gerçekten çok iyi bir boksör. Avrupa ve dünya dereceleri olan bir boksördü. Onu çok rahat bir şekilde geçtik. Yarı final maçımda Çinli ile oynadım. Onunla da maalesef lobi kurbanı olduk ve dünya üçüncüsü olduk. Amacım dünya şampiyonu olmaktı. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti.

"TASARLANMIŞ BİR HAREKET DEĞİLDİ"

Çeyrek final maçının hemen ardından Elif Güneri'nin Azerbaycanlı rakibi Aynur Rzayeva'yı formasındaki Azerbaycan bayrağını öpmesinin gündem olması sorusuna ise Güneri, şu yanıtı verdi:

O tasarlanmış bir hareket değildi. Azerbaycanlı arkadaşım gerçekten yıllardır birlikte olduğumuz, eldiven taktığımız, alt üst oynadığımız zamanlarda hani birbirimize partnerlik yaptığımız bir arkadaşım. Azerbaycan bizim için kardeş ülke. Yani orada yapılanlar tamamen o an içimden gelen şeyleri yaptım. Evet, ben de gördüm. Azerbaycanlı arkadaşlarımız da bana gönderdi. Türk arkadaşlarımız da bana gönderdiler. İçimden gelerek yaptım ve çok da güzel bir anı oldu benim için.

"GERÇEKTEN MUTLUYUM"

Şehrine ülkesine bir madalya daha kazandırdığı için bunun haklı gururunu yaşadığını belirten Güneri, şunları dedi: