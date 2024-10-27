İbo Aslan'dan UFC'de ikinci galibiyet

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Türk dövüşçü İbo Aslan, dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan UFC 308'de (Ultimate Fighting Championship) Raffael Cerqueira ile karşı karşıya geldi.

Aslan, Brezilyalı rakibi Cerqueira'yı ilk rauntta nakavt ederek kazandı.

İLK MAÇINI DA NAKAVTLA KAZANDI

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship'te (UFC) Türk sporcu İbo Aslan, ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşılaşmıştı.

New Jersey Atlantic City'de düzenlenen maçta Aslan, rakibini 3'üncü rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini almıştı.

Galibiyetin ardından İbo Aslan, "Ne mutlu Türküm diyene" demişti.

İbo Aslan, aynı zamanda UFC'de dövüşen 3'üncü Türk sporcu oldu. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki UFC'de yer almıştı.

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.

2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.