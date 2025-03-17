İHA

Sırbistan'ın Niş kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya aldı.

Ay-yıldızlılarda Busenaz Sürmeneli 66 kiloda altın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile 81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.

Milli boksörler, Niş'ten karayolu ile Belgrad'a oradan kalkan uçakla da öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Esra Yıldız Kahraman ile milli takım antrenörleri çiçeklerle karşılandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TABİİ LOS ANGELES OLİMPİYATLARI"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonaya kısıtlı zaman diliminde hazırlandıklarını dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Güzel bir turnuva geçirdik. Olimpiyattan sonra çok kısa bir süremiz vardı. Yaklaşık 2.5 aylık bir süre vardı elimizde çalışmak için. Aslında buradaki performansımız tamamen olimpiyatın kalıntılarıydı. Başarılı da olduk. Olimpiyattaki performansımızın aynısını sergiledik. Mutlu olduğumuz iki konu var. Bunlar; olimpiyatlardaki gibi madalyalar ile yurda dönmemiz ve Busenaz Sürmeneli’nin kendisini bulması oldu. Şu anda dünya şampiyonu olarak aramızda. Takım olarak artık daha güçlüyüz. Önümüzde World Boxing Şampiyonası var. Yaklaşık 6 ay gibi bir süremiz var. Öncelikli hedefimiz tabii Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah oradan çok daha iyi sonuçlarla döneceğiz.

İLGİLİ HABER Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu

"BU TURNUVA BENİM İÇİN GERİ DÖNÜŞ BİLETİYDİ"

Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, şu şekilde konuştu:

Biz oraya 2-2.5 ay çalışmayla gittik. Benim için çok önemliydi. Çünkü Paris’ten üzüntüyle dönmüştüm, burası benim için geri dönüş biletiydi. Arka planda görünmeyen pek çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler, benim toparlanmamda çok büyük rol oynadılar. Her gün odada motivasyon konuşmaları yaptılar. Benim için yaptıkları paha biçilemez. Benimle sevinen ve üzülen herkese çok teşekkür ediyorum. Geri döndüğüm için de çok mutluyum. Bu takımı iyi izleyin. 2028’e emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah hep birlikte kürsüde olacağız.

İLGİLİ HABER Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Milli boksör Hatice Akbaş da takım halinde güzel bir başarıya imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bunu kısa bir sürede başardık. Gerçekten çok mutluyuz. Kadın boksunu da bu şampiyonada nereye taşıdığımızı göstermiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Bize verilen destekten dolayı federasyonumuza ve Fenerbahçe Kulübü’ne de çok teşekkür ederim.

"BU BİZİM İÇİN ÖLÇÜ DEĞİL"

Asıl hedef olarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı gösteren Büşra Işıldar ise, şu sözleri sarf etti:

Ülkemize madalyalar ile geldik ve çok mutluyuz. Bu bizim için ölçü değil. Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Orada güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Güçlü ve iyi bir takımız. Arkadaşlarıma ve kendime de güveniyorum.

İLGİLİ HABER Büşra Işıldar, gümüş madalyanın sahibi oldu

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, kısa süre içinde şampiyonaya hazırlandıklarına dikkat çekerek, şunları dedi:

Üçüncü olduk. Elimizden geleni yaptık. Hedefimiz olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

Antrenör Cahit Süme de hedeflerinin sıradaki organizasyonlarda daha iyi başarılar etmek olduğunu söyledi.

Kafilede yer alan sporcular daha sonra kendilerini bekleyen özel araçlarla havalimanından ayrıldı.