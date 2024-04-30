Mike Tyson yeniden ringe çıkacak! Rakibi Jake Paul Efsanevi boksör Mike Tyson ve Jake Paul, 20 Temmuz’da Texas’ın Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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Efsanevi boksör Mike Tyson ve Jake Paul, 20 Temmuz’da Texas’ın Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan maç, her iki boksörün de profesyonel kariyer kayıtlarına etki edecek.

Boks dünyasını heyecanlandıran haber geldi! Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber’dan boksöre dönüşen Jake Paul arasındaki 20 Temmuz’daki karşılaşma, Texas Lisans ve Düzenleme Departmanı tarafından resmi bir profesyonel boks maçı olarak kabul edildi.

Bu, karşılaşmanın sonucunun her iki boksörün de profesyonel kariyer kayıtlarına yansıyacağı anlamına geliyor.

Mike Tyson ve fenomen Jake Paul kapışacak

57 yaşındaki Mike Tyson, son profesyonel boks maçını 2003 yılında Clifford Etienne’e karşı kazanmıştı. Kariyerinde 50 galibiyet bulunan Tyson, 2004’te Danny Williams’a ve 2005’te Kevin McBride’a karşı aldığı mağlubiyetlerin ardından ringlere veda etmişti.

Temmuz ayında ringe çıkacağı zaman 58 yaşında olacak olan Tyson, kariyerindeki 57. maçına çıkacak. Jake Paul ise 27 yaşında ve profesyonel boks kariyerinde 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunuyor.

Son olarak Tommy Fury’e karşı aldığı mağlubiyetin ardından, kariyerine yön veren Paul, eski UFC yıldızları Tyron Woodley, Ben Askren, Anderson Silva ve Nate Diaz gibi isimlere karşı kazandığı zaferlerle adından söz ettirmişti.

Kurallar belli oldu

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu mücadele, boks tarihindeki en büyük yaş farkına sahip olacak. İkili arasındaki 31 yıllık yaş farkı, 1963’te Archie Moore (49) ve Mike DiBiase (25) arasındaki 24 yıllık yaş farkını geride bırakacak.

Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan bu profesyonel boks müsabakası, 8 raunttan oluşacak ve her raunt 2 dakika sürecek.

Her iki boksör de 14 ons eldiven kullanacak ve maçın sonucu kariyer kayıtlarına yansıyacak. Netflix tarafından canlı yayınlanacak olan bu mücadele, platformun boks alanındaki ilk girişimi olacak.

Aynı zamanda, kadınlar boksunun yükselen yıldızları Katie Taylor ve Amanda Serrano arasındaki rövanş maçı da gecenin eşleşmesi olarak duyuruldu.

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu heyecan verici mücadele, boks severler tarafından merakla bekleniyor. Tecrübeli boks efsanesi ile sosyal medya fenomeni arasındaki bu karşılaşma, boks tarihine geçecek önemli bir an olarak değerlendiriliyor.