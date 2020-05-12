Mike Tyson yıllar sonra ringe çıkıyor Mike Tyson ile Holyfield'ın, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçında karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.

ensonhaber.com

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıllık bir aradan sonra olası bir geri dönüşü işaret etti.

Tyson, Instagram hesabında son idmanından bir görüntü kolajı paylaştı. Birkaç saat içinde, fiziksel olarak iyi görünen Tyson'ın yumruk kombinasyonlarını içeren klip, üç milyondan fazla görüntüleme aldı.

Mike Tyson'ın antrenman görüntüleri - İZLE

"Geri döndüm" diyen 54 yaşındaki Tyson, 2005'ten beri profesyonel bir bok maçına çıkmadı. Daha önce Sky'de yer alan habere göre ise Tyson'ın eski rakiplerinden Holyfield, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçına açık olduğunu söylemişti.

Holyfield'ın bu demeci ve Tyson'un idman videolarından sonra efsane ikilinin yıllar sonra bir yardım ve gösteri maçında tekrar ringe çıkabileceği yönünde haberler ağırlık kazandı.

KULAĞINI ISIRMIŞTI

İkili, 90'larda Tyson'ın Holyfield'ın kulağını ısırdığı maç dahil iki kez karşılaşmış, iki maçı da Tyson rakibine kaybetmişti.