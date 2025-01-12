Trabzonspor, milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akyazı Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetici Gözde Atasoy ile başarılı sporcu Havvanur Kethüda katıldı.
Kaya ile Atasoy, şampiyon sporcuya başarılar diledi.
"SON DERECE MUTLUYUM"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Havvanur Kethüda, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'da spor hayatımı sürdüreceğim için son derece mutluyum.
"BU KIYMETLİ FIRSATI TANIDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Havvanur, şunları kaydetti:
Bordo-mavili forma altında yeniden dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum. Bununla birlikte en büyük arzum olimpiyat şampiyonluğu elde etmektir. Başta Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize, bu kıymetli fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim.
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