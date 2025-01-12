Trabzonspor, milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akyazı Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetici Gözde Atasoy ile başarılı sporcu Havvanur Kethüda katıldı.

Kaya ile Atasoy, şampiyon sporcuya başarılar diledi.

"SON DERECE MUTLUYUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havvanur Kethüda, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'da spor hayatımı sürdüreceğim için son derece mutluyum.

"BU KIYMETLİ FIRSATI TANIDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Havvanur, şunları kaydetti: