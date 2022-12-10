Türk boks tarihinde bir ilk gerçekleşti

Son dönemlerde birçok başarı yakaladığımız boks branşında bir sevindirici haber daha geldi. Türk boksu tarihinde ilk kez dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

Uluslararası Boks Derneğinin (IBA) 2022 ülke sıralamasında, Türk boksu ikinci sırada yer aldı.

IBA'nın paylaştığı ülke sıralamasına göre, Türk boksu 31 bin 650 puanla yılı 2'ncilikle tamamladı.

ABD'nin arkasından ikinci sıradayız

Yıl içinde özellikle kadın boksunda başta dünya şampiyonluğu olmak üzere birçok başarı elde eden Türkiye, ülke sıralamasında 34 bin 950 puan toplayan ABD'nin arkasından 2'nciliğe yerleşti.

ABD ve Türkiye'nin arkasından üçüncü Brezilya, dördüncü Kazakistan, beşinci Küba oldu.

Üç sporcumuz zirvede yer aldı

Kadın boksunda olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli 66 kiloda dünyanın en iyi boksörü olarak zirvede yer alıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu da 50 kilo kategorisinde sıralamada dünyanın en iyi boksörü olarak zirveye yerleşti.

Dünya şampiyonu Hatice Akbaş da 54 kiloda dünyanın en iyisi olarak 2022 yılını tamamladı.

3 sporcumuz zirveyi yakından takip etti

Kadınlarda dünya sıralamasında 48 kiloda Ayşe Çağırır ve +81 kiloda Şennur Demir ikinci, 81 kiloda ise Elif Güneri üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya ikincisi Kerem Özmen ise 63,5 kiloda sıralamada ikinci olarak en başaralı erkek Türk boksör olarak dikkati çekti.