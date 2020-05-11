Kafes dövüşü maçında gözü çıkıyordu Niko Price ile Vicente Luque arasında yapılan UFC maçında, Price'ın gözünün aldığı darbe nedeniyle kan içinde kalması üzerine doktor, maçı bitirme kararı aldı.

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Koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen UFC maçları, salgın insan hayatını tehdit etmeyi sürdürse de kaldığı yerden devam ediyor...

Şiddetli maçlara sahne olan UFC 249'da, dün Niko Price ve Vicente Luque karşı karşıya geldi. Maçın 3. raundunda aldığı darbeyle Niko Price'ın kan içinde kalan gözü, ardından şişerek kapandı.

DOKTOR MAÇI BİTİRDİ

Price'ın gözünün durumunu gören doktor ise maçı bitirme kararı aldı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Price, doktora tepki göstererek, ''İyiyim, bırak maçı bitireyim dememe rağmen izin vermedi.'' ifadelerini kullandı.

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Karşılaşma sonrası hastaneye götürülen Price'ın, göz altında 3 ayrı açılma olduğu öğrenildi ve dikiş atıldı.

18. ZAFERİNİ KAZANDI

Maç bitime 90 saniye kala galip gelen Luque, 18. zaferini kazanırken; puan olarak önde olan Price ise bu duruma tepki gösterdi.