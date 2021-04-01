Burak Yılmaz: 7 puanı seve seve kabul ederdik

Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda sergilediği performansı değerlendirdi.

Yılmaz, 7 puanın kötü bir sonuç olmadığını değerlendirirken, Letonya maçının ardından çok üzüldüklerini dile getirdi.

"BİZE 7 PUAN ALACAKSINIZ DESELER SEVE SEVE KABUL EDERDİK"

Yılmaz açıklamasında, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük.

Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye düşünüyoruz." dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

2020 Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri kadar şansları olduğunu belirten golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir özgüven aşıladı.

O maçların getirdiği özgüveni bu maçlarda da yaşadık. Tabii kötü geçen de bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi yapan biz olduk. İyi konsantre olduğumuz sürece her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Herkese saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu.