Chelsea sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı İngiltere Premier Lig'de Arsenal 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 21 yaptı. Chelsea ise puanını 12'e yükseltti..

ensonhaber.com İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu. Chelsea, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltısı ve 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golleriyle 2-0 öne geçti. Arsenal 2-0'dan geri geldi Arsenal, 77. dakikada Declan Rice ve 85. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle geri dönüp eşitliği sağladı. Arsenal liderlik koltuğunu bıraktı Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 21 yaptı ancak liderlik koltuğunu Manchester City'e bıraktı. Chelsea ise puanını 12 yaptı. Chelsea, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.