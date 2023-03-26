Deprem bölgesi Hatay'da taraftar grupları birlikte iftar yaptı Hatay'da depremzedelere destek olan İstanbul ve Anadolu spor kulüplerinin taraftarları birlikte iftar yaptı. İftarda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

DHA

Asrın felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara neden olduğu Hatay’da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra spor kulüplerinin taraftarları da depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Yıkımların ardından bölgeye gelerek yardım faaliyetlerinde bulunan İstanbul ve Anadolu spor kulüplerinin taraftarları bugün dostluk adına Antakya ilçesi Alahan Mahallesi’nde "Yaralarımızı birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart altında iftar yaptı.

Adana Demirspor taraftar grubu Mavi Şimşekler'den Ertan Zeybek, deprem bölgelerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

"Küçük bir kıyamet kopmuş"

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir felaket yaşadık. Adana’da da deprem gördük ama buradaki manzara karşısında biz bir şey yaşamamışız. Burada gerçekten küçük bir kıyamet kopmuş. Ülke olarak el ele verip buradaki enkazı kısa sürede ayağa kaldırmak en büyük amacımız olmalı.

"Yaralar tamamen sarılıncaya kadar hep burada olacağımıza yemin ettik"

Genç Fenerbahçeliler adına konuşan Cem Gölbaşı ise ilk günden bu yana deprem bölgelerinde olduklarını kaydederek şöyle konuştu:

Çadır kentlerimizi açtık, depremzedelerimizin hep yanındaydık. Tüm taraftar grupları ayrı bir koldan çalıştı. Sadece statlarda değil gerektiği zaman vatanımız için de sahadayız. Acil durumlarda, afetlerde de hep beraberiz. Renk ayırt etmeksizin hep mücadele ediyoruz. Yaralar tamamen sarılıncaya kadar hep burada olacağımıza yemin ettik.

"Dostlarımızla birlikte mücadeleler verdik"

Çarşı Grubu'ndan Cengiz Akkoyun da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kardeşlerimiz, dostlarımızla birlikte mücadeleler verdik. İnşallah devletimiz ve milletimizin yardımlarıyla daha da hızlı yaralar sarılacak.

"Yara kalkana kadar burada da hep birlikte olacağız"

Ultraslan Grubu üyesi Sabahattin Şirin ise mesajında şu açıklamada bulundu: