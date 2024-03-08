15 yaşındaki Ediz Gürel, ikili zafere ulaşarak satranç dünyasını salladı 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Türkiye'nin en genç büyük ustası ünvanını almayı başaran 15 yaşındaki Ediz Gürel, aynı organizasyonda şampiyon olarak "çifte mutluluk" yaşadı.

AA & Ensonhaber

Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen 2024 Uluslararası Satranç Festivali'nde Challengers kategorisinde büyük usta (GM) ünvanını kazanarak dünya çapındaki ustaları geride bırakan Ediz Gürel ve annesi Özlem Gürel, duygularını paylaştı.

"Şampiyon olacağımı tahmin etmemiştim"

Her maç öncesinde 3-4 saatlik bir çalışma süreci geçirdiğini ve rakiplerinin açılış stratejilerini incelediğini belirten Ediz Gürel, "Turnuva öncesi en genç büyük usta olmayı hedefliyordum, ancak şampiyon olacağımı tahmin etmemiştim. Bu başarı beni ve annemi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Karakteri gereği her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Ediz, "Bu, benim doğamda var. Kişilik olmadan hiçbir şey mümkün değil." ifadesini kullandı.

"Bilinçli olarak sert görünmeye çalışmıyorum"

Basında yer alan fotoğraflarda sert bir imajının olduğuna dair yapılan yorumlara ilişkin Ediz, "Gülümsemeyen bir imaj yansıtıyormuşum gibi bir algı var, ancak bu çok yanlış. Bilinçli olarak sert görünmeye çalışmıyorum. Aslında neşeli bir insanım." şeklinde görüş belirtti.

Dünya şampiyonunun 2820 ELO puanının olduğuna dikkati çeken Ediz, şöyle devam etti:

Benim öncelikli hedefim 2600 ELO puanını geçmek. Bunun sonrasında 2700'ü geçerek dünya listesine girmek istiyorum. Amacım satrançta ilk 50 isim arasında yer almak.

"Umarım donanımıyla, vizyonuyla örnek olur"

Ediz'in annesi Özlem Gürel de ebeveynleri olarak çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını ancak sonuç güzel olunca "değdiğini" ifade etti.

Oğlunun şampiyonluğunun ardından sosyal medyada kendisinin ağlayan görüntülerinin yer aldığını dile getiren Özlem Gürel, şunları söyledi: