2022 yılında spor dünyasının kayıpları

2022'de spor dünyasından futbolcu, spor adamı ve yorumcu olmak üzere bir çok isim aramızdan ayrıldı.

Spor dünyasını üzen bir çok gelişmenin yaşandığı 2022 senesinde, aramızdan hepimizin sevip saygı duyduğu çok önemli isimler ayrıldı.

Ahmet Çalık ve Halit Kıvanç olmak üzere bir çok isim daha aramızdan ayrılarak bizleri hüzne boğdu.

İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan o isimler...

Ahmet Çalık

11 Ocak 2022 tarihinde Konyaspor'da forma giyen milli futbolcumuz Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Çalık, Galatasaray ve Konyaspor takımlarında da görev yaptı. 27 yaşında vefat eden Çalık, A Milli Takım formasıyla 8 maça çıktı.

Jody Lukoki

11 Mayıs 2022 tarihinde Lukoki, Almere'deki bir partide iki kuzeni ve bir arkadaşı ile kavga etti. Kavga sonrası başındaki ve dizindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden 29 yaşındaki oyuncunun bacağı, enfekte olması nedeniyle kesildi. Lukoki ameliyattan sonra komaya girdi ve kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti.

Halit Kıvanç

25 Ekim 2022 tarihinde duayen spiker Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta spikerin oğlu Ümit Kıvanç acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hıncal Uluç

20 Kasım 2022 tarihinde Uzun süredir yoğun bakımda olan Türkiye’nin önemli spor yazarlarından gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Uluç'ın yaşamını yitirdiğini, gazeteci Faik Çetiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı.

Andres Balanta

30 Kasım 2022 tarihinde 22 yaşındaki Andres Balanta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası nedeniyle verdiği aradan sonra ilk antrenmanında bir anda yere yığılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç futbolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Andres Balanta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Sinisa Mihajlovic

16 Aralık 2022 tarihinde son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’yı çalıştıran Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

2019 yılından bu yana lösemiyle mücadele eden Mihajlovic, bu yıl yeniden nükseden hastalığa yenik düştü.