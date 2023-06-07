661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı el değiştirdi 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık altın kemeri Cengizhan Şimşek'ten alınarak, Mustafa Taş'a verildi.

AA

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derece ve ödüllerinin iptal edilmesi nedeniyle altın kemer, törenle finalist Mustafa Taş'a takıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, spor hukukunun aldığı kararı uyguladıklarını söyledi.

"Yolu açık olsun, başarıları daim olsun"

Karara uymakla yükümlü olduklarının altını çizen Gürkan, şu şekilde konuştu:

"Bugün hukukun verdiği kararla Kırkpınar altın kemerini, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak Mustafa Taş'a takacağız. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Yolu açık olsun, başarıları daim olsun."

"Bu, Kırkpınar'da birkaç dönemden beri oluyor"

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.

Yağlı güreşlerde bu tür olumsuz olayların son olmasını istediğini aktaran Selim, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Taş'ın Kırkpınar'da bir de kendi hakkıyla başpehlivan olmasını bekliyorum. Bu, Kırkpınar'da birkaç dönemden beri oluyor."

Selim, pehlivanların yiğitçe güreşmeleri ve madde kullanımından uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

"Uzunca bir süreç geçti ve süreç hepimizi yıprattı"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de alınan kararın 661. Tarihi Yağlı Kırkpınar Güreşleri'nin en başarılı pehlivanını belirleyen bir karar olmadığını söyledi.

Hukukun gereğini uyguladıklarını ve buna herkesin saygı duyma mecburiyetinin olduğunu belirten Türkiş, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade ediyoruz, geçen sene Kırkpınar güreşlerimizin finalini galibiyetle bitiren arkadaşımızın maalesef hak mahrumiyeti cezasının olduğu o dönem bir şekilde uygulama dışında kalması ve bunun kamuoyunun da bilgisi dışında olması nedeniyle bu noktalara hep birlikte üzülerek geldik. Uzunca bir süreç geçti ve süreç hepimizi yıprattı."

Türkiş, bu tarz hataların bir kez daha tekrarlanmamasını temenni ettiğini, başkanlığı döneminde bu tür olayların yaşanmayacağının garantisini verdiğini belirtti.

"Kemeri inşallah sahada takmak istiyorum"

Mustafa Taş, böyle talihsiz bir olayın yaşanmasını kimsenin istemeyeceğini ifade etti.

Konuyla alakalı çok fazla konuşmayacağını dile getiren Taş, şu şekilde konuştu:

"Benim veya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu olayla bir alakası yok. Türkiye Güreş Federasyonu, Cengizhan ve yargıyla alakalı olan bir durumdu. Biz de yargıya saygı duyduk. Bugün de yargı bizi gösterdi, kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Ben de inşallah anneme söz verdim, ilk çıktığım gün de söz vermiştim. Kemeri inşallah sahada takmak istiyorum."

Konuşmaların ardından Gürkan, Selim ve Türkiş, Mustafa Taş'a altın kemeri taktı. Törene Mustafa Taş'ın ailesi, antrenörleri ve pehlivanlar da katıldı.

Doping kontrol adres bildirimlerini yapmadığı gerekçesiyle 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e hak mahrumiyetinin yanı sıra derece ve ödül iptali cezaları verilmişti.