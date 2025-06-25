A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 Dünya Şampiyonası ile 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda mücadele edecek Türkiye; Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Büyük Britanya'dan biriyle eşleşecek.
29-30 Ekim ve 1-2 Kasım tarihlerinde çift maçlı eliminasyon usulü oynanacak eşleşmelerin galipleri, 2. tura yükselecek.
Ay-yıldızlıların, 2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri yükselme turundaki muhtemel rakipleri arasında ise Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Büyük Britanya bulunuyor.
İLK MAÇLAR 7-8 OCAK'TA
İlk maçların 7-8 Ocak, rövanşlarının ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacağı turu geçen takımlar, 1 Kasım 2026-6 Mayıs 2027 tarihlerindeki Avrupa Şampiyonası Elemelerine katılmaya hak kazanacak.