A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, rakipleri belli oldu A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde Kıbrıs Rum Kesimi, 2028 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemelerinde ise Bulgaristan ile karşılaşacak.