A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya'ya yenildi

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya'ya 32-28 yenildi.
- İlk yarı 15-12 Slovakya'nın üstünlüğüyle bitti.
- Milli takım, yarın Slovenya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampında Slovakya ile karşı karşıya geldi.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 15-12 önde tamamlayan Slovakya, karşılaşmadan 32-28 galip ayrıldı.
KUZEY MAKEDONYA'YA DA YENİLDİLER
Dostluk turnuvasının ilk maçında ay-yıldızlı takım, dün Kuzey Makedonya'ya 26-29 yenildi.
RAKİP SLOVENYA
Milli takım, organizasyonun son maçında yarın saat 14.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapmasında gerçekleştiriliyor.