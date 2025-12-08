A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovenya'yı yendi

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovenya'yı hazırlık kampındaki son maçında 30-25 yendi.
- Karşılaşmanın ilk yarısı 14-14 eşitlikle geçildi.
- Bu maç, 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yapılan bir turnuvaydı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampındaki son maçta Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 14-14 beraberlikle geçilirken müsabaka ay-yıldızlı takımın 30-25 üstünlüğüyle tamamlandı.
ALINAN SONUÇLAR
Dostluk turnuvasının ilk maçında milli takım, dün Kuzey Makedonya'ya 29-26, ikinci karşılaşmasında da Slovakya'ya 32-28 yenildi.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLIK
Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapsamında düzenlendi.