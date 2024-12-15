A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Avusturya oldu

AA & Ensonhaber

2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri ikinci turunun kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

Almanya ve Hollanda'nın ortak ev sahipliğinde 26 Kasım-14 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde milli takımın rakibi Avusturya oldu.

MİLLİLER, 2. TURDAN DAHİL OLDU

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerine 2. turdan dahil oldu.

AVUSTURYA İLE 2 MAÇ OYNANACAK

Organizasyonun ikinci eleme turunda milli takım, 9-10 Nisan ile 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Avusturya ile 2 maç oynayacak.

Tur atlayan takım, IHF 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.