Abdullah Ilgaz, Paralimpik Oyunları'nda dördüncülüğe ulaştı

AA & Ensonhaber
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında final müsabakası, 11 atletin katılımıyla yapıldı.
Milli sporcu Abdullah Ilgaz, 1,98 metrelik atlayışıyla 4. oldu.
ALTIN MADALYA ABD'YE GİTTİ
Altın madalyayı ABD'den Roderick Townsend, gümüş madalyayı Hindistan'dan Kumar Nishad, bronz madalyayı ise Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Georgii Margiev elde etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış