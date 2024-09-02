Abdullah Ilgaz, Paralimpik Oyunları'nda dördüncülüğe ulaştı
AA & Ensonhaber

2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında final müsabakası, 11 atletin katılımıyla yapıldı.

Milli sporcu Abdullah Ilgaz, 1,98 metrelik atlayışıyla 4. oldu.

ALTIN MADALYA ABD'YE GİTTİ

Altın madalyayı ABD'den Roderick Townsend, gümüş madalyayı Hindistan'dan Kumar Nishad, bronz madalyayı ise Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Georgii Margiev elde etti.