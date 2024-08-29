Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi Paralimpik Oyunları'ndan elendiler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftler XD7 sınıfında Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi elendi.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı başladı.

South Paris Arena'da düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular, son 16 turunda Slovakya'dan Boris Travnicek-Alena Kanova ikilisiyle karşılaştı.

RAKİPLERİNE YENİLDİLER

Abdullah-Hatice ikilisi, setleri 8-11, 9-11, 8-11 kaybederek, Slovak rakiplerine 3-0 mağlup oldu.

Abdullah Öztürk çift erkekler ve bireyselde, Hatice Duman ise bireyselde oyunlara devam edecek.