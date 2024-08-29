Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi Paralimpik Oyunları'ndan elendiler

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı başladı.
South Paris Arena'da düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular, son 16 turunda Slovakya'dan Boris Travnicek-Alena Kanova ikilisiyle karşılaştı.
RAKİPLERİNE YENİLDİLER
Abdullah-Hatice ikilisi, setleri 8-11, 9-11, 8-11 kaybederek, Slovak rakiplerine 3-0 mağlup oldu.
Abdullah Öztürk çift erkekler ve bireyselde, Hatice Duman ise bireyselde oyunlara devam edecek.
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