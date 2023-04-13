Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Erkekler Genel Tasnif Finalleri'nde yarışan milli sporcumuz Adem Asil, altın madalya kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın üçüncü gününde, erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi.

Finalde, milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti.

Adem Asil, altan madalyayı kazandı

Yapılan bu mücadelelerde milli sporcumuz Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bir diğer sporcumuz Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci sırada bitirdi.

İlk kez altın madalya kazandık

Böylece Türkiye, cimnastik tarihinde ilk defa bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmış oldu.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.