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Adem Asil, dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu oldu.
- 05.11.2022 - 21:27
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.
Adem Asil altın madalyanın sahibi oldu
Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.
Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı. Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.