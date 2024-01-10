Afyonlu halterci Türkiye 3'ncüsü oldu Genç halterci Bayram Kuzçınar, 49 kilogram sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bayram Kuzçınar, Çanakkale’de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler 49 KG sikletinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Genç sporcumuz Bayram Kuzçınar, Çanakkale’de düzenlenen Okul Sporları Gençler 49 KG sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Kendisini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Bu başarı, Afyonkarahisar’ın spordaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İlimizde sporun gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye üçüncüsü olan Bayram Kuzçınar, hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.